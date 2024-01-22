الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوحبيب يشارك في أعمال جلسة مجلس الامن الدولي حول الوضعِ في الشرق الاوسط
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-22 | 16:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
بوحبيب يشارك في أعمال جلسة مجلس الامن الدولي حول الوضعِ في الشرق الاوسط
0
min
بوحبيب يشارك في أعمال جلسة مجلس الامن الدولي حول الوضعِ في الشرق الاوسط
يشارك وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في أعمالِ جلسة مجلس الامن الدولي على المستوى الوزاري حول الوضعِ في الشرق الاوسط، في نيويورك.
ماذا في تفاصيل زيارته ولقاءاته؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
مجلس الامن
بو حبيب
غزة
التالي
منتخب لبنان لكرة القدم أمام مباراة مفصلية في بطولة آسيا
في عمشيت... المعركة بين الناشطين البيئيين وأصحاب الأرض التي تقع فوق مغارة فقمة الراهب بيد القاضية غادة عون
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:31
مقتل 3 أشخاص في حادث تحطم هليكوبتر في كندا
أخبار دولية
01:31
مقتل 3 أشخاص في حادث تحطم هليكوبتر في كندا
0
أخبار دولية
01:15
لقاء جمع بلينكن برئيس الوزراء اليونانيّ
أخبار دولية
01:15
لقاء جمع بلينكن برئيس الوزراء اليونانيّ
0
أخبار دولية
01:07
زلزال يضرب الحدود بين الصين وقرغيزستان
أخبار دولية
01:07
زلزال يضرب الحدود بين الصين وقرغيزستان
0
أخبار دولية
01:04
لقاءات للافروف بنظرائه من إيران وتركيا ولبنان قبل اجتماع مجلس الأمن
أخبار دولية
01:04
لقاءات للافروف بنظرائه من إيران وتركيا ولبنان قبل اجتماع مجلس الأمن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
نجوم من حول العالم …على أرض عربية!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
نجوم من حول العالم …على أرض عربية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مجموعة دار جورج حبيقة للخياطة الراقية لربيع ٢٠٢٤ تختصر ثقافة العالم العربي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مجموعة دار جورج حبيقة للخياطة الراقية لربيع ٢٠٢٤ تختصر ثقافة العالم العربي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بقايا زجاج إنفجار 4 آب ترافق ملكة جمال لبنان إلى مسابقة Miss World
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بقايا زجاج إنفجار 4 آب ترافق ملكة جمال لبنان إلى مسابقة Miss World
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الصرخات إرتفعت داخل الكنيست اليوم: "لن نترككم تجلسون هنا وهم يموتون هناك"
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الصرخات إرتفعت داخل الكنيست اليوم: "لن نترككم تجلسون هنا وهم يموتون هناك"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:07
زلزال يضرب الحدود بين الصين وقرغيزستان
أخبار دولية
01:07
زلزال يضرب الحدود بين الصين وقرغيزستان
0
أخبار لبنان
00:26
هيئة ادارة السير تعلن آلية جديدة لانجاز المعاملات
أخبار لبنان
00:26
هيئة ادارة السير تعلن آلية جديدة لانجاز المعاملات
0
موضة وجمال
2024-01-19
أول سودانية تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم...ولهذا السبب لم تظهر بلباس السباحة!
موضة وجمال
2024-01-19
أول سودانية تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم...ولهذا السبب لم تظهر بلباس السباحة!
0
منوعات
06:01
حملها يعتبر معجزة تحصل مرة من أصل كل 70 مليون حالة... "أنا أم للمرة الأولى وأنتظر مجموعتين من التوائم المتماثلة"!
منوعات
06:01
حملها يعتبر معجزة تحصل مرة من أصل كل 70 مليون حالة... "أنا أم للمرة الأولى وأنتظر مجموعتين من التوائم المتماثلة"!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:54
بوحبيب يشارك في أعمال جلسة مجلس الامن الدولي حول الوضعِ في الشرق الاوسط
تقارير نشرة الاخبار
16:54
بوحبيب يشارك في أعمال جلسة مجلس الامن الدولي حول الوضعِ في الشرق الاوسط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
نجوم من حول العالم …على أرض عربية!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
نجوم من حول العالم …على أرض عربية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مجموعة دار جورج حبيقة للخياطة الراقية لربيع ٢٠٢٤ تختصر ثقافة العالم العربي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مجموعة دار جورج حبيقة للخياطة الراقية لربيع ٢٠٢٤ تختصر ثقافة العالم العربي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بقايا زجاج إنفجار 4 آب ترافق ملكة جمال لبنان إلى مسابقة Miss World
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بقايا زجاج إنفجار 4 آب ترافق ملكة جمال لبنان إلى مسابقة Miss World
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الصرخات إرتفعت داخل الكنيست اليوم: "لن نترككم تجلسون هنا وهم يموتون هناك"
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الصرخات إرتفعت داخل الكنيست اليوم: "لن نترككم تجلسون هنا وهم يموتون هناك"
0
أخبار دولية
13:33
اسرائيل تقترح بناء جزيرة للفلسطينيين... والرد الفلسطيني لم يتأخر
أخبار دولية
13:33
اسرائيل تقترح بناء جزيرة للفلسطينيين... والرد الفلسطيني لم يتأخر
0
أخبار دولية
13:29
غالانت: حتى لو أوقف حزب الله إطلاق النار فإسرائيل لن تفعل ذلك حتى تضمن عودة سكان الشمال
أخبار دولية
13:29
غالانت: حتى لو أوقف حزب الله إطلاق النار فإسرائيل لن تفعل ذلك حتى تضمن عودة سكان الشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
سفراء الخماسية يتحركون في لبنان على خلفية الخيار الثالث
تقارير نشرة الاخبار
13:28
سفراء الخماسية يتحركون في لبنان على خلفية الخيار الثالث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إضراب يليه إضراب وأزمة تليها أزمة... المستوى التعليمي في لبنان يتراجع ولا من يتحرك!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إضراب يليه إضراب وأزمة تليها أزمة... المستوى التعليمي في لبنان يتراجع ولا من يتحرك!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:38
اجتماع الخماسية: توجه لحسم الخيار الثالث
خبر عاجل
05:38
اجتماع الخماسية: توجه لحسم الخيار الثالث
2
خبر عاجل
05:07
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI: سنشارك في الإجتماع الذي دعا اليه الوزير الحلبي وسنوقع على الإتفاق الذي يقضي بتخصيص إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ
خبر عاجل
05:07
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI: سنشارك في الإجتماع الذي دعا اليه الوزير الحلبي وسنوقع على الإتفاق الذي يقضي بتخصيص إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ
3
أخبار لبنان
05:54
نعمة محفوض للـLBCI: لن نوقع على الصيغة الحالية
أخبار لبنان
05:54
نعمة محفوض للـLBCI: لن نوقع على الصيغة الحالية
4
اقتصاد
12:54
اجتماع طارئ بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان غدا
اقتصاد
12:54
اجتماع طارئ بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان غدا
5
اقتصاد
12:04
هكذا علّقت مصادر مصرفية على ما يتردد لجهة دفع ١٥٠ دولارا للمستفيدين من التعميم ١٥١
اقتصاد
12:04
هكذا علّقت مصادر مصرفية على ما يتردد لجهة دفع ١٥٠ دولارا للمستفيدين من التعميم ١٥١
6
خبر عاجل
10:43
توقيع الإتفاق بين إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة الأساتذة في المدارس الخاصة برعاية وزارة التربية وبالتالي لا إضراب غدًا في المدارس الخاصة
خبر عاجل
10:43
توقيع الإتفاق بين إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة الأساتذة في المدارس الخاصة برعاية وزارة التربية وبالتالي لا إضراب غدًا في المدارس الخاصة
7
موضة وجمال
10:18
جلسة تصوير "فاضحة"... كيم كارداشيان تروّج لملابسها الداخلية الجديدة (صور)
موضة وجمال
10:18
جلسة تصوير "فاضحة"... كيم كارداشيان تروّج لملابسها الداخلية الجديدة (صور)
8
منوعات
06:01
رجل عربي يقتل زوجته وبناته في شيكاغو!
منوعات
06:01
رجل عربي يقتل زوجته وبناته في شيكاغو!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More