اللقاء النيابي المستقل: التصويت لإقرار الموازنة مع التحفظ

عشية إنعقاد مجلس النواب لدرس وإقرار موازنة العام 2024، إجتماع لنواب "اللقاء النيابي المستقل" المؤلف من كتلتي "لبنان الجديد" و"الإعتدال الوطني" وعدد من النواب المستقلين، لمناقشة الموقف من الموازنة.



وأعلن النائب نعمة افرام أن نواب اللقاء أجمعوا على التصويت لصالح إقرار الموازنة، مع التحفظ على بعض بنودها.