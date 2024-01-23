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لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!

تقارير نشرة الاخبار
2024-01-23 | 13:40
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لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!
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لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!

لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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