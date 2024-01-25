سفراء "الخماسية" اجتمعوا في دارة السفير السعودي... وهذا ما قاله السفير المصري للـLBCI

استقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، في دارته في اليرزة، سفراء اللجنة الخماسية: الأميركية ليزا جونسون، الفرنسي هيرفي ماغرو، القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، والمصري علاء موسى.



وفي حديث للـLBCI، أوضح السفير المصري أن الهدف من الإجتماع هو التشاور وتأكيد وحدة الموقف داخل "الخماسية" والنظر في تقييم الموقف والخطوات المستقبلية للتعامل مع ملف الشغور الرئاسي في لبنان.