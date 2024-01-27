رعد: المقاومة في لبنان تصدت للعدو الإسرائيلي وجاهزة للمواجهة إلى أبعد مدى

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن المقاومة في لبنان تصدت للعدو الإسرائيلي وجاهزة للمواجهة إلى أبعد مدى، لافتًا إلى أن العدو يهول بالحرب الشاملة في لبنان لتحقيق شروطه التي تطمئن المستوطنين في الشمال حتى يعودوا إلى مستوطناتهم.وقال: "أن نطمئن أهلنا الذين نزحوا من قراهم أولى عندنا من أن تطمئن إسرائيل مستوطنيها".