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كيف سيرد بايدن على هجوم على عسكريين أميركيين من دون فتح جبهة مع ايران؟

تقارير نشرة الاخبار
2024-01-29 | 13:30
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كيف سيرد بايدن على هجوم على عسكريين أميركيين من دون فتح جبهة مع ايران؟
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كيف سيرد بايدن على هجوم على عسكريين أميركيين من دون فتح جبهة مع ايران؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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