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مليونا فلسطينيّ إلى 14 كيلومترًا مربعًا... هذه هي قصة المواصي

تقارير نشرة الاخبار
2024-01-31 | 13:23
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مليونا فلسطينيّ إلى 14 كيلومترًا مربعًا... هذه هي قصة المواصي
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مليونا فلسطينيّ إلى 14 كيلومترًا مربعًا... هذه هي قصة المواصي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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