بو حبيب: لبنان يصر على ضرورة إنسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية

إنتهت جولة وزير الخارجية الفرنسي في بيروت.



وقد جددت فرنسا دعوة المسؤولين اللبنانيين لضرورة الإستفادة من أي هدنة مرتقبة في غزة، وتطبيق القرار ١٧٠١ بكامله.



وقد إلتقى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه كلًا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، من ثم قائد الجيش العماد جوزيف عون.



وبحسب مصادر فرنسية، فإن سيجورنيه أبلغ المسؤولين اللبنانيين أنه طالب إسرائيل خلال زيارته تل أبيب بضرورة وقف الخروقات الجوية تمهيدًا لتطبيق القرار ١٧٠١ وشدد على أهمية أن يكون للجيش اللبناني دور في أي حل في لبنان، وحث المسؤولين على أهمية تهدئة الوضع على الجبهة الجنوبية.



وقد أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال لنظيره الفرنسي أن لبنان يصر على ضرورة إنسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، وقال إننا أخبرنا الفرنسيين أننا لا نريد حربًا ونريد إتفاقًا وتهدئة.