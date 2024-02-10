استهداف سيارة في جدرا... ماذا عن المعلومات الاولية؟

للمرة الاولى تستهدف اسرائيل ساحل الشوف الجنوبي، وتحديدا بلدة جدرا.



فقد استهدف صاروخ إسرائيلي سيارة في بلدة جدرا، وأصيب دراجة نارية.



واشارت المعلومات الاولية الى وجود شخصين في السيارة المستهدفة في جدرا أحدهما من بلدة عيترون وهو مقيم في المنطقة.



وبحسب المعلومات فإن الضربة الاسرائيلية أوقعت شهيدين وجريحين، في وقت تتحدث المعلومات عن أن الشخصية المستهدفة قد نجت.