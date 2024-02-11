جنبلاط في مقابلة مع قناة روسيا اليوم: حل الدولتين هو مجرد دعاية

في مقابلة مع قناة روسيا اليوم، أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أن حل الدولتين هو مجرد دعاية، سائلًا: "أين ستقوم الدولة الفلسطينية؟ على ركام غزة؟"



وتطرق جنبلاط إلى تطبيق القرار 1701 في لبنان، وتناول أيضًا الملف الرئاسي...





