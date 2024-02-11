لمناسبة اليوم العالمي للمريض... الراعي ترأس قداسًا إلهيًا في المستشفى الحكومي الجامعي في الكرنتينا

لمناسبة اليوم العالمي للمريض، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسًا إلهيًا في المستشفى الحكومي الجامعي في الكرنتينا.وتوجه بعدها إلى مستشفى أوتيل ديو حيث أقام قداسًا ثانيًا بمشاركة المرضى وعائلة المستشفى من موظفين واداريين.