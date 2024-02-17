الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دورات تدريبية مجانية للطلاب في فن الطهي للإنخراط في سوق العمل

تقارير نشرة الاخبار
2024-02-17 | 13:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دورات تدريبية مجانية للطلاب في فن الطهي للإنخراط في سوق العمل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
دورات تدريبية مجانية للطلاب في فن الطهي للإنخراط في سوق العمل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

تدريبية

مجانية

للطلاب

الطهي

للإنخراط

العمل

LBCI التالي
بايدن كشف عن محادثات مكثفة مع نتنياهو حثه خلالها على وقف موقت لإطلاق النار
مبابي بعد اعلانه الطلاق مع باريس سان جيرمان... هكذا قد تكون وجهته
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:40

التلفزيون الفلسطيني: نقل عشرات المصابين لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح جراء قصف إسرائيلي

LBCI
آخر الأخبار
17:39

بايدن يقول إنه أبلغ زيلينسكي بأنه "واثق" من تجديد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
17:17

مسيرة أطلقت صاروخين على حي الطراش في ميس الجبل

LBCI
أخبار دولية
16:52

بايدن يعيد سقوط مدينة أوكرانية بيد القوات الروسية إلى "تقاعس" الكونغرس الاميركي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

رسوم كلاسيكية تجريدية ومعاصرة تجسّد تطورات البانوراما اللبنانية بمجموعة لوحات في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بايرن ميونخ في ازمة ..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

برنامج "Researcher قصّة كبيرة" ينال جائزة تقدير ويُصنّف كواحد من المبادرات الملهمة حول العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الحقيقة المرة - الجزء الثاني: كيف سترد خطة الحكومة أموال المودعين؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-13

باعت هاتفها لشراء المخدرات... مراهقة تلقي مصرعها بنوبة قلبية جرّاء تعاطي "حبوب النشوة"!

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-24

خلف: الإستمرار في هذه الجلسة تعليق لإحكام الدستور

LBCI
اقتصاد
2024-01-04

بيان الوضع الموجز من مصرف لبنان...واعلان وقف الـ seigniorage وبدء العمل مع صندوق النقد

LBCI
منوعات
2023-12-09

رسائل جنسية وملابس داخلية مثيرة...رجل يكتشف خيانة زوجته الراحلة بعد وفاتها بالسرطان!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:30

النبطية في عرس وطنيّ... مراسم تشييع الشهداء السبعة

LBCI
رياضة
14:51

منتخب لبنان للرغبي للسيدات يحقق المركز الخامس في البطولة العربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

دورات تدريبية مجانية للطلاب في فن الطهي للإنخراط في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

رسوم كلاسيكية تجريدية ومعاصرة تجسّد تطورات البانوراما اللبنانية بمجموعة لوحات في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بايرن ميونخ في ازمة ..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

برنامج "Researcher قصّة كبيرة" ينال جائزة تقدير ويُصنّف كواحد من المبادرات الملهمة حول العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الحقيقة المرة - الجزء الثاني: كيف سترد خطة الحكومة أموال المودعين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هل حرب غزة وعملية رفح ستطيح بمعاهدة كامب ديفيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

عملية عسكرية إسرائيلية ضد رفح ستكون بالتنسيق مع مصر؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:04

توتال لم توقع على عقدي إكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوكين ٨ و١٠...

LBCI
فنّ
05:10

"خانه شقيقه مع حبيبة قلبه"... زين العمر يكشف الحقيقة كاملةً

LBCI
أخبار لبنان
06:32

مصادر وزارة الطاقة للـLBCI: الخلاف مع الكونسورتيوم مرده إلى رفض توتال تقليص مهلة المسوحات الزلزالية

LBCI
صحف اليوم
23:52

حديث عن تراجع "الثنائي" في دعم فرنجية (اللواء)

LBCI
فنّ
05:13

نجمان لبنانيان مفاجأة حفل وائل كفوري في ألمانيا... الفيديو أشعل السوشيال ميديا

LBCI
منوعات
12:39

وجد والدته في غرفة النوم مع شقيق زوجته... وهذا ما فعلته العائلة بها!

LBCI
اخبار البرامج
15:11

إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!

LBCI
اقتصاد
10:30

معلومات للـ LBCI: توجهٌ لتحديد سعر الدولار المصرفي بـ ٢٥ الف ليرة للدولار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More