ملكةُ جمالِ لبنان تغادر للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم

غادرت ملكةُ جمالِ لبنان ياسمينا زيتون الى الهند للمشاركةِ في مسابقة ملكة جمال العالم.



وقبيل مغادرتِها اكدت زيتون من مطار رفيق الحريري الدولي أن مشاركةَ لبنان في المسابقة بعد غيابٍ لاربعِ سنوات يُعيد صورةَ لبنان الى السياحةِ العالمية.



واشارت زيتون الى انها استعدت للبقاءِ طَوال فترةِ ثلاثةٍ وعشرين يوماً لمواجهةِ باقي المشتركات سعياً للحصولِ على اللقب.