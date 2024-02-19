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منصوري: حجم الإقتصاد بات معروفًا ويمكن البناء عليه... وأرقام إحتياطي مصرف لبنان ترتفع

تقارير نشرة الاخبار
2024-02-19 | 13:23
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منصوري: حجم الإقتصاد بات معروفًا ويمكن البناء عليه... وأرقام إحتياطي مصرف لبنان ترتفع
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منصوري: حجم الإقتصاد بات معروفًا ويمكن البناء عليه... وأرقام إحتياطي مصرف لبنان ترتفع

اعتبر حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري ان حجم الاقتصاد اللبناني بات معروفاً ويمكن البناء عليه كاشفاً عن ارتفاع ارقام احتياطي مصرف لبنان. 

وقال إن علاقات المصرف المركزي قد تكون باباً لاعادة ربط لبنان بالمؤسسات الدولية بعد ما كان بعيداً عنها في الفترة الماضية. 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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