الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تل أبيب أمام إمتحان الأمن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر رمضان

تقارير نشرة الاخبار
2024-02-19 | 13:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تل أبيب أمام إمتحان الأمن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر رمضان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تل أبيب أمام إمتحان الأمن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر رمضان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

إمتحان

الأمن

الأراضي

الفلسطينية

المحتلة

رمضان

LBCI التالي
وفد نيابي في لندن... ومنصوري يقول الحقيقة كاملة في المسائل المالية
اسبوع كل النجوم في الـ nba بنكهة مختلفة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:46

غوتيريش: وزارة الخارجية في إدارة طالبان رفضت حضور الاجتماع في الدوحة

LBCI
آخر الأخبار
16:44

باريس تستدعي السفير الروسيّ على خلفية وفاة نافالني

LBCI
منوعات
16:35

عاشت في السيارة هرباً من معاملة والدتها السيئة وأصدقائها... قصة ملهمة تخللتها حواجز مهمة!

LBCI
أخبار لبنان
16:33

سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

11 ثلاثية لـ ليلرلد في الـStar Game التي تخطت الـ ٢٠٠ نقطةً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إنجاز لسيدات لبنان في انطلاق بطولة غرب آسيا في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:45

زيلينسكي يقر بوضع بالغ الصعوبة في بعض نقاط الجبهة

LBCI
أخبار لبنان
15:07

الحلبي: لاتخاذ القرار بفتح مدارس الجنوب ومعاهدها يومًا بيوم

LBCI
آخر الأخبار
06:22

المتحدث باسم الخارجية القطرية: التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي التي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب

LBCI
حال الطقس
01:26

الطقس غير مستقر... متى يعود الاستقرار الكلي؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:33

سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
آخر الأخبار
15:58

انهيار مبنى في الشويفات وعمليات البحث تحت الأنقاض جارية

LBCI
أخبار لبنان
14:59

المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"عشرين 30": لسنا مع اي تصعيد بين لبنان وإسرائيل ونضغط للتهدئة..ولا ندعم اي عملية عسكرية واسعة في رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

11 ثلاثية لـ ليلرلد في الـStar Game التي تخطت الـ ٢٠٠ نقطةً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إنجاز لسيدات لبنان في انطلاق بطولة غرب آسيا في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟

LBCI
أخبار دولية
13:57

الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.. تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

تل أبيب أمام إمتحان الأمن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر رمضان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:15

أكثر من غارة إسرائيلية إستهدفت محيط الغازية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:14

الجيش الاسرائيلي: إستهدفنا مستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا ردًّا على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم

LBCI
حال الطقس
01:26

الطقس غير مستقر... متى يعود الاستقرار الكلي؟

LBCI
منوعات
07:50

بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب للممارسة الرياضية ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"

LBCI
فنّ
04:00

ليلى عبد اللطيف توقّعت وفاة فيفي عبده في هذا السنّ... شاهدوا ردّ فعل الأخيرة! (فيديو)

LBCI
فنّ
03:00

وائل كفوري يدخّن السيجارة على متن الطائرة... فيديو من 26 ثانية أشعل الإنترنت

LBCI
أخبار لبنان
11:03

ماذا في تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية؟

LBCI
آخر الأخبار
14:23

سقوط مبنى في منطقة الشويفات ومعلومات أولية عن وجود إصابات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More