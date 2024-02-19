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إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟
الكاتب:
طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-19 | 13:51
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إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟
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إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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