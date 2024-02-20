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قذائف إسرائيل الفوسفورية تهديد لأمن لبنان الغذائي

لارا الهاشم الكاتب: لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-20 | 13:33
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قذائف إسرائيل الفوسفورية تهديد لأمن لبنان الغذائي
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قذائف إسرائيل الفوسفورية تهديد لأمن لبنان الغذائي

 
 
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