الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل

إدمون ساسين الكاتب: إدمون ساسين
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-21 | 13:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

أمن وقضاء

إسرائيل

الجنوب

طفلة

أمل

LBCI التالي
الوفد النيابي اللبناني اليوم في مجلس اللوردات....ماذا في تفاصيل اجتماعاته اليوم؟
لا اخراجات قيد ولا غيرها من المعاملات والسبب: لا طوابع تناسب الرسوم الجديدة!
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:53

كندا تستدعي السفير الروسي وتطالب بتحقيق شفاف في وفاة نافالني

LBCI
آخر الأخبار
17:37

الجزيرة: إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة المشروع شرقي مدينة رفح

LBCI
أخبار دولية
16:52

سجالات حادة في البرلمان البريطاني حول مقترح بشأن الحرب في غزة

LBCI
أخبار دولية
16:36

موسكو تتهم المجلس الثقافي البريطاني بجمع معلومات استخباراتية من لاجئين أوكرانيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ماذا يقول لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي منصور عن تصفيات كأس آسيا 2025؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مدينة رفح… الملاذ الأخير لـ ١.٤ مليون فلسطيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

أسهم التوصل الى صفقة لتبادل الأسرى ترتفع في إسرائيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
2023-10-06

الخبر يقلق المتابعين.. هل توفي دريد لحام؟

LBCI
حال الطقس
2024-01-29

منخفض جوي جديد يصل غدا والثلوج ستلامس هذا الارتفاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-15

جلال خسر زوجته وطفليه في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصوانة الجنوبية

LBCI
منوعات
2024-02-19

علاقة جمعتها مع مدرس البيانو الخاص بابنها... وهكذا كان رد فعل الزوج!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ماذا يقول لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي منصور عن تصفيات كأس آسيا 2025؟

LBCI
أخبار دولية
13:34

ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل يجب أن توقف خروقاتها للقرارات الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مدينة رفح… الملاذ الأخير لـ ١.٤ مليون فلسطيني

LBCI
أخبار دولية
13:17

غالانت يهدّد بمواصلة قصف سوريا ولبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

أسهم التوصل الى صفقة لتبادل الأسرى ترتفع في إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

الوفد النيابي أنهى زيارته للندن... و١٧٠١ نجم المحادثات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

الـLBCI في مبنى المجزرة الإسرائيلية المستهدف في النبطية... مدينة الثمانين ألفا تستعيد حياتها الطبيعية رغم الغارات والاعتداءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:22

معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد

LBCI
صحة وتغذية
05:12

دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!

LBCI
صحف اليوم
00:42

إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)

LBCI
فنّ
05:21

نانسي عجرم في مرمى الانتقادات... صورها وهي تصافح المدوّن الإسرائيلي أشعلت الانترنت

LBCI
صحف اليوم
00:33

تحذير فرنسي جديد: إسرائيل قد تقدم على عمل ما قريباً (الاخبار)

LBCI
آخر الأخبار
06:17

سماع دوي انفجار كبير في العاصمة السورية دمشق بعد ساعات من هجوم صاروخيّ إسرائيليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

إسرائيل تتحدث عن استعمال حزب الله أنفاقاً في جبيل... فما حقيقة الأمر؟

LBCI
آخر الأخبار
12:03

وفاة الممثل و المسرحيّ أنطوان ملتقى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More