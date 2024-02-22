مقدّمة النشرة المسائيّة 22-02-2024

هبة باردة تعطي انطباعًا بأن هناك تطورات إيجابية، ثم هبة ساخنة توحي بأن الأمور عادت إلى المربع الأول. نتحدث عن حرب غزة وتداعياتها ، من لبنان إلى اليمن .

في ملف غزة ، وبعدما سبق أن تم نعي أجتماع باريس الأول على مستوى رؤساء أجهزة المخابرات، يبدو أن طارئًا إيجابيًا استدعى اجتماعًا ثانيًا ، وهو سيُعقد بمشاركة رئيس جهاز "الموساد"، ورئيس المخابرات المصرية، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز.

هذا على مستوى المؤشرات الإيجابية. في المقابل تصعيدٌ يمني. زعيم الحوثيين أعلن اليوم ان الحركة صعَّدت عملياتِها إسناداً لغزة، وأطلقت 183 صاروخاً وطائرةً مسيّرة على أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الحرب على غزة.

وأبرز ما قاله ، كشفُه عن إدخال سلاح الغواصات كما حذَّرَ ان ، أيَ دولة تريد أن تبقى سفنُها آمنة في البحر الأحمر، من "الانضمام إلى العمليات الأميركية والبريطانية".

تنطبق على جنوب لبنان معادلةُ الهبة الباردة والهبة الساخنة. أما في الملفات الداخلية، فالمعادلة الوحيدة هي التخبط. أبلغ مثال ، إعطاء حوافز مالية لبعض إدارات القطاع العام ، " طلعت صرخة " إدارات أخرى فجرى تعليقُ الحوافز فأعلن الذين سيستفيدون الإضراب. فهل من توصيف غير " التخبط" ؟

لكن في مقابل الواقع الأسود، الأبيض يبيّضها : كفرذبيان عاصمة المصايف الشتوية .