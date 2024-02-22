الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدّمة النشرة المسائيّة 22-02-2024

تقارير نشرة الاخبار
2024-02-22 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدّمة النشرة المسائيّة 22-02-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدّمة النشرة المسائيّة 22-02-2024

هبة باردة تعطي انطباعًا بأن هناك تطورات إيجابية، ثم هبة ساخنة توحي بأن الأمور عادت إلى المربع الأول. نتحدث عن حرب غزة وتداعياتها ، من لبنان إلى اليمن . 
 
في ملف غزة ، وبعدما سبق أن تم نعي أجتماع باريس الأول على مستوى رؤساء أجهزة المخابرات، يبدو أن طارئًا إيجابيًا استدعى اجتماعًا ثانيًا ، وهو سيُعقد بمشاركة رئيس جهاز "الموساد"، ورئيس المخابرات المصرية، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز.
 
هذا على مستوى المؤشرات الإيجابية. في المقابل تصعيدٌ يمني. زعيم  الحوثيين أعلن اليوم ان الحركة صعَّدت عملياتِها إسناداً لغزة، وأطلقت 183 صاروخاً وطائرةً مسيّرة على أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الحرب على غزة.
وأبرز ما قاله ، كشفُه عن إدخال سلاح الغواصات كما حذَّرَ ان ، أيَ دولة تريد أن تبقى سفنُها آمنة في البحر الأحمر،  من "الانضمام إلى العمليات الأميركية والبريطانية". 
تنطبق على جنوب لبنان معادلةُ الهبة الباردة والهبة الساخنة. أما في الملفات الداخلية، فالمعادلة الوحيدة هي التخبط. أبلغ مثال ، إعطاء حوافز مالية لبعض إدارات القطاع العام ، " طلعت صرخة " إدارات أخرى فجرى تعليقُ الحوافز فأعلن الذين سيستفيدون الإضراب. فهل من توصيف غير " التخبط" ؟ 
لكن في مقابل الواقع الأسود، الأبيض يبيّضها : كفرذبيان عاصمة المصايف  الشتوية .  
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

النشرة

المسائيّة

22-02-2024

LBCI التالي
لم يهزم لبنان رغم كل النكبات.. واليوم يحتفل بصموده
في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-02-16

مقدّمة النشرة المسائيّة 16-02-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-02-07

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-02-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-02-04

مقدّمة النشرة المسائيّة 04-02-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-02-02

مقدّمة النشرة المسائيّة 02-02-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
السياحة في لبنان
14:05

كفردبيان الفائزة بلقب عاصمة المصايف العربية الشتوية بانتظاركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

كميل منسى طوى ٨٨ عاما من مسيرته ورحل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أنطوان ملتقى جامع مجد المسرح من طرفيه... الإخراج والتمثيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وزارة المالية إلى الإضراب... لماذا؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2024-02-20

3 قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل

LBCI
منوعات
2024-02-19

تترك طفلتها بعيدة عنها ليلاً من أجل الحصول على نوم هادىء... وهكذا تقضي المولودة الجديدة ليلتها!

LBCI
منوعات
2024-02-20

وفاة طفل بطريقة مؤلمة... واتهام الأب في القتل غير العمد!

LBCI
فنّ
2024-02-20

في موقف محرج... مادونا تسقط بشكل غريب عن الكرسي خلال حفلها الأخير! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
السياحة في لبنان
14:05

كفردبيان الفائزة بلقب عاصمة المصايف العربية الشتوية بانتظاركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

كميل منسى طوى ٨٨ عاما من مسيرته ورحل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أنطوان ملتقى جامع مجد المسرح من طرفيه... الإخراج والتمثيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وزارة المالية إلى الإضراب... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الأمين العام لجمعية المصارف شرح مداخيل المصارف من الهندسات المالية وكيفية توزيعها

LBCI
أخبار دولية
13:34

الحوثيون والبحر الاحمر.. إلى متى؟

LBCI
أخبار دولية
13:12

صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس تُبحث في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

صباح مجدل زون.. بلا أمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

لم يهزم لبنان رغم كل النكبات.. واليوم يحتفل بصموده

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
09:54

اصابات في غارة على مبنى في كفررمان (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:41

معلومات للـLBCI: موظفو المالية في كل الدوائر والمصالح أعلنوا الإضراب العام إحتجاجًا على توقيف الحوافز المقررة لهم

LBCI
آخر الأخبار
03:44

ميقاتي لوزير المال: لوقف دفع الحوافز الاضافية التي خُصّصت لبعض موظفي الادارة العامة

LBCI
فنّ
06:46

مشاهد تفطر القلوب من جنازة ثناء دبسي... وزوجها سليم صبري في قمة الحزن (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:31

شهيدان وجريحان في الغارة التي شُنّت على مبنى في كفررمان

LBCI
اخبار البرامج
15:43

أحبها حباً جماً... وعندما تركته رمى نفسه من شباك الطابق السابع: محمد يروي قصة علاقته السامة وهذا ما كشفه!

LBCI
اخبار البرامج
15:15

عانى الضعف الجنسي ووصف حالته بـ"السيارة الماشية وبتطفي" طيلة فترة الزواج... وهذا ما حصل له بعد 4 أعوام!

LBCI
منوعات
16:12

أثارت صدمة للمستمعين... أصوات جنسية غريبة تعلو خلال مقابلة على الراديو! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More