اعتصام العسكريين المتقاعدين "طيّر" جلسة مجلس الوزراء

قبل إرجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم، في السرايا الحكوميّ، لبحث ملفات اقتصادية ومالية، اعتصم العسكريون المتقاعدون على ابواب السرايا، لمنع الوزراء من المشاركة في الجلسة.