الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
14
o
الجنوب
15
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
14
o
الجنوب
15
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تطورات غزة: مفاوضات الصفقة طويلة وأي اتفاق سينعكس على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-24 | 13:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
تطورات غزة: مفاوضات الصفقة طويلة وأي اتفاق سينعكس على لبنان
0
min
تطورات غزة: مفاوضات الصفقة طويلة وأي اتفاق سينعكس على لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
مفاوضات
الصفقة
طويلة
اتفاق
سينعكس
لبنان
التالي
كفردبيان تتربع اليوم على عرشِ السياحة الشتوية العربيّة... كيف هي التحضيرات؟
ماذا تشمل خطة نتنياهو في ما خص اليوم التالي للحرب؟
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:40
مسؤولون أميركيون: الضربات أصابت 18 هدفا للحوثيين في ثمانية مواقع باليمن
آخر الأخبار
16:40
مسؤولون أميركيون: الضربات أصابت 18 هدفا للحوثيين في ثمانية مواقع باليمن
0
آخر الأخبار
16:37
مسؤولون أميركيون: أميركا وبريطانيا توجهان حاليا ضربات في اليمن على أهداف عديدة للحوثيين
آخر الأخبار
16:37
مسؤولون أميركيون: أميركا وبريطانيا توجهان حاليا ضربات في اليمن على أهداف عديدة للحوثيين
0
منوعات
16:23
أب أدمن على مشروبات الطاقة لسنوات... وما حصل له فجأة غيّر مجرى حياته
منوعات
16:23
أب أدمن على مشروبات الطاقة لسنوات... وما حصل له فجأة غيّر مجرى حياته
0
آخر الأخبار
16:08
وسائل اعلام: دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء
آخر الأخبار
16:08
وسائل اعلام: دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسمياً كفردبيان عاصمة المصايف العربية.. الى كل السياح: لبنان ينتظركم
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسمياً كفردبيان عاصمة المصايف العربية.. الى كل السياح: لبنان ينتظركم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ما هي الرسائل التي تبادلتها اوكرانيا وروسيا بعد عامين على الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ما هي الرسائل التي تبادلتها اوكرانيا وروسيا بعد عامين على الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حرب روسيا وأوكرانيا.. إلى العام الثالث در!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حرب روسيا وأوكرانيا.. إلى العام الثالث در!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من مفاعيل مواجهات الجنوب... طفرةُ في اسعار الايجارات قد ترتفع لاكثر من سبب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من مفاعيل مواجهات الجنوب... طفرةُ في اسعار الايجارات قد ترتفع لاكثر من سبب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:21
غارة اسرائيلية استهدفت بلدة رب ثلاثين
آخر الأخبار
08:21
غارة اسرائيلية استهدفت بلدة رب ثلاثين
0
منوعات
2024-02-21
رجل غريب قرع باب منزله ثم وقعت الكارثة... جريمة مروعة أودت بحياة ياسين!
منوعات
2024-02-21
رجل غريب قرع باب منزله ثم وقعت الكارثة... جريمة مروعة أودت بحياة ياسين!
0
أخبار دولية
06:36
مزارعون فرنسيون يقتحمون معرضا زراعيا في باريس يشارك في افتتاحه ماكرون
أخبار دولية
06:36
مزارعون فرنسيون يقتحمون معرضا زراعيا في باريس يشارك في افتتاحه ماكرون
0
آخر الأخبار
09:09
قصف مدفعي على خراج راشيا الفخار منطقة الظهر
آخر الأخبار
09:09
قصف مدفعي على خراج راشيا الفخار منطقة الظهر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسمياً كفردبيان عاصمة المصايف العربية.. الى كل السياح: لبنان ينتظركم
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسمياً كفردبيان عاصمة المصايف العربية.. الى كل السياح: لبنان ينتظركم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ما هي الرسائل التي تبادلتها اوكرانيا وروسيا بعد عامين على الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ما هي الرسائل التي تبادلتها اوكرانيا وروسيا بعد عامين على الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حرب روسيا وأوكرانيا.. إلى العام الثالث در!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حرب روسيا وأوكرانيا.. إلى العام الثالث در!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من مفاعيل مواجهات الجنوب... طفرةُ في اسعار الايجارات قد ترتفع لاكثر من سبب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من مفاعيل مواجهات الجنوب... طفرةُ في اسعار الايجارات قد ترتفع لاكثر من سبب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صفقة كبيرة بين مصر والامارات.. ما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صفقة كبيرة بين مصر والامارات.. ما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تطورات غزة: مفاوضات الصفقة طويلة وأي اتفاق سينعكس على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تطورات غزة: مفاوضات الصفقة طويلة وأي اتفاق سينعكس على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـ LBCI على الحدود مع الغجر المحتلة ... أهالي الوزاني محاصرون بالرصاص والقذائف
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـ LBCI على الحدود مع الغجر المحتلة ... أهالي الوزاني محاصرون بالرصاص والقذائف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان افتتح مسيرته بفوزه على سوريا ويضرب موعدا مع المنتخب البحريني
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان افتتح مسيرته بفوزه على سوريا ويضرب موعدا مع المنتخب البحريني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
التغير المناخي يضرب موسم التزلج في اوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:15
التغير المناخي يضرب موسم التزلج في اوروبا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:55
أرسلت زوجها إلى المتجر لشراء فوط صحية... ما أحضر إلى المنزل أضحك الملايين (فيديو)
منوعات
07:55
أرسلت زوجها إلى المتجر لشراء فوط صحية... ما أحضر إلى المنزل أضحك الملايين (فيديو)
2
منوعات
07:21
حادث أشبه بالحرب العالمية الثالثة... حفلة "دعارة" انتهت بمعركة سكاكين: والسبب صادم!
منوعات
07:21
حادث أشبه بالحرب العالمية الثالثة... حفلة "دعارة" انتهت بمعركة سكاكين: والسبب صادم!
3
فنّ
04:19
بشعرٍ طويل ومنسدل على كتفيه... ظهور نادر لإبن نوال الزغبي مع والدته (صور)
فنّ
04:19
بشعرٍ طويل ومنسدل على كتفيه... ظهور نادر لإبن نوال الزغبي مع والدته (صور)
4
فنّ
04:15
نقل فادي إبراهيم إلى العناية الفائقة... مستجدات طارئة حدثت في الساعات الماضية!
فنّ
04:15
نقل فادي إبراهيم إلى العناية الفائقة... مستجدات طارئة حدثت في الساعات الماضية!
5
فنّ
04:13
نانسي عجرم في أوّل تعليق بعد صورتها مع الإسرائيلي: تفاهات بعض الموتورين
فنّ
04:13
نانسي عجرم في أوّل تعليق بعد صورتها مع الإسرائيلي: تفاهات بعض الموتورين
6
حال الطقس
02:05
طقس متقلّب يرافقنا... هل يعود المنخفض الجوي؟
حال الطقس
02:05
طقس متقلّب يرافقنا... هل يعود المنخفض الجوي؟
7
منوعات
08:44
"المنزل الأكثر وحدة في العالم"... تم تصميمه في هذا البلد للهرب من الموت! (صور)
منوعات
08:44
"المنزل الأكثر وحدة في العالم"... تم تصميمه في هذا البلد للهرب من الموت! (صور)
8
منوعات
16:59
استرق السمع خلال عمل زوجته من المنزل فكسب أكثر من مليون دولار... ما حصل بعد ذلك كارثيّ!
منوعات
16:59
استرق السمع خلال عمل زوجته من المنزل فكسب أكثر من مليون دولار... ما حصل بعد ذلك كارثيّ!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More