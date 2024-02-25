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هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام
الكاتب:
ليا فيّاض
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-25 | 13:21
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هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام
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هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام
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