الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن

تقارير نشرة الاخبار
2024-03-01 | 13:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

موضة وجمال

حبيقة

لخريف

ساحرة

الزمن

LBCI التالي
مقدمة النشرة المسائية 01-03-2024
في كرة السلة الاميركية الكلمة ما زالت للملك ليبرون
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:00

شركة بيبسي تطلق شكلها الجديد في لبنان من صخرة الروشة كما في 120 دولة حول العالم بعد 14 سنة

LBCI
منوعات
15:45

ما أصابها كان صادمًا... لن تصدقوا كيف أصبحت يدها والسبب نبتة خطيرة؟! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
15:31

متحدث بالبيت الأبيض: ليس لدينا معلومات كافية للتحقق من تعليقات الجيش الإسرائيلي بأن التدافع تسبب في سقوط قتلى في واقعة المساعدات أمس

LBCI
أخبار دولية
15:00

وفاة أربعة أطفال إضافيين بسبب سوء التغذية في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:52

عشرون عاما على انطلاق فعاليات سباق البحرين في الفورمولا وان

LBCI
رياضة
13:49

طلاب المدارس الفرنكوفونية يخوضون سباق البدل قبل الالعاب الاولمبية في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ضعف الإقبال يمدد يوم الانتخابات في ايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في عيدها المئة ... هذه هي حكاية صحيفة لوريان لو جور في لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-07

أميرة تحطم القيود الملكية... قررت الظهور عاريةً في مجلة "بلاي بوي": لقبي نعمة! (صور)

LBCI
خبر عاجل
2023-11-11

ولي العهد السعودي: نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية

LBCI
فنّ
2024-02-15

نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
2024-01-31

وكالات أممية: وقف تمويل الأونروا "كارثي" لغزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

مجموعة دار جورج حبيقة لخريف ٢٠٢٤ تجسد رحلة ساحرة عبر الزمن

LBCI
رياضة
13:52

عشرون عاما على انطلاق فعاليات سباق البحرين في الفورمولا وان

LBCI
رياضة
13:49

طلاب المدارس الفرنكوفونية يخوضون سباق البدل قبل الالعاب الاولمبية في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ضعف الإقبال يمدد يوم الانتخابات في ايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في عيدها المئة ... هذه هي حكاية صحيفة لوريان لو جور في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

عناصر الدفاع المدني يروون للـLBCI أصعب لحظات عملياتهم ... طفل ودمعة تحت الركام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مسيرات حزب الله تحدث رعباً في اسرائيل والمواجهة تكنولوجية وعسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

المساعدات الجوية على قطاع غزة.. هل تكفي الفلسطينيين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

جدل إسرائيل داخلي على أكثر من جبهة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:44

الكشف عن أسباب خلعها الحجاب... القصّة الكاملة لظروف أمل حجازي

LBCI
فنّ
01:56

"زمان"... بعد مرور 7 سنوات على اعتزالها الفن: أمل حجازي تطل من دون حجاب وهي تغني (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:38

بعد الاستقرار.. منخفض جوي جديد في الـweekend

LBCI
منوعات
08:00

شركة بيبسي تطلق شكلها الجديد في لبنان من صخرة الروشة كما في 120 دولة حول العالم بعد 14 سنة

LBCI
أخبار لبنان
11:45

المكتب الشرعي لفضل الله: الاثنين ١١ آذار اول ايام شهر رمضان المبارك

LBCI
اقتصاد
02:48

إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟

LBCI
صحة وتغذية
04:11

خطر مميت... إياكم أن تتناولوا هذه الأطعمة بعد وضعها في الثلاجة واستخراجها!

LBCI
فنّ
03:35

بعد حلقة "المجهول"... وائل كفوري في منزل ميشال جحا وهذا ما اتفقا عليه!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More