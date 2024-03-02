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الشارع الاسرائيلي يشتعل في سباق مع الوقت

تقارير نشرة الاخبار
2024-03-02 | 13:21
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الشارع الاسرائيلي يشتعل في سباق مع الوقت
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الشارع الاسرائيلي يشتعل في سباق مع الوقت

الشارع الاسرائيلي يشتعل في سباق مع الوقت 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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