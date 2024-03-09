ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذا ما قاله والدها للـLBCI

حصدت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون لقب الوصيفة الأولى ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم لعام 2023.



وفي حديث للـLBCI، عبّر والد ياسمينا عن فخرهم بها، قائلا: "ياسمينا مثّلت لبنان بأجمل صورة، وهي عملت كثيرا وكانت تستحق هذه النتيجة وكانت تستحق نتيجة أفضل".