الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بين التيار وحزب الله: مش رمانة قلوب مليانة
الكاتب:
ندى اندراوس
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-16 | 14:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
بين التيار وحزب الله: مش رمانة قلوب مليانة
0
min
بين التيار وحزب الله: مش رمانة قلوب مليانة
بين التيار وحزب الله: مش رمانة قلوب مليانة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
التيار الوطني الحر
حزب الله
التالي
مقدمة النشرة المسائية 16-03-2024
مباريات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:35
الحكومة الإسرائيلية تقرّر تخصيص يوم وطني لإحياء ذكرى هجوم 7 تشرين الأول
أخبار دولية
12:35
الحكومة الإسرائيلية تقرّر تخصيص يوم وطني لإحياء ذكرى هجوم 7 تشرين الأول
0
أخبار دولية
12:33
نتنياهو: إسرائيل لن تترك الفلسطينيين محاصرين في رفح
أخبار دولية
12:33
نتنياهو: إسرائيل لن تترك الفلسطينيين محاصرين في رفح
0
أخبار لبنان
12:21
تدابير سير من مستديرة الشليمار باتجاه مار موسى - ضهور الشوير اعتباراً من الغد ولمدة 15 يومًا
أخبار لبنان
12:21
تدابير سير من مستديرة الشليمار باتجاه مار موسى - ضهور الشوير اعتباراً من الغد ولمدة 15 يومًا
0
أخبار دولية
12:20
المستشار الألماني: لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي والفلسطينيون يتضورون جوعا
أخبار دولية
12:20
المستشار الألماني: لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي والفلسطينيون يتضورون جوعا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
لبنان يستقبل بعد قليل ملكته والوصيفة الأولى لمكلة جمال العالم... فما الذي ينتظرها في المطار؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
لبنان يستقبل بعد قليل ملكته والوصيفة الأولى لمكلة جمال العالم... فما الذي ينتظرها في المطار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:01
في رمضان... تُبنى الجسور ويُعزز التلاقي والإرتقاء
تقارير نشرة الاخبار
15:01
في رمضان... تُبنى الجسور ويُعزز التلاقي والإرتقاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
Access Program... الدعم الأميركي لطلاب لبنان مستمر
تقارير نشرة الاخبار
14:54
Access Program... الدعم الأميركي لطلاب لبنان مستمر
0
رياضة
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي
رياضة
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:49
نتنياهو: تعليق زعيم الغالبية بمجلس الشيوخ الأميركي شومر بشأن الانتخابات الإسرائيلية في غير محله
آخر الأخبار
08:49
نتنياهو: تعليق زعيم الغالبية بمجلس الشيوخ الأميركي شومر بشأن الانتخابات الإسرائيلية في غير محله
0
آخر الأخبار
04:32
فارس سعيد للـ LBCI: حزب الله هو من يمنع انتخاب رئيس للجمهورية ويعلّق الدستور في لبنان وايران تتفاوض مع اميركا للحصول على الاموال ونحن نموت
آخر الأخبار
04:32
فارس سعيد للـ LBCI: حزب الله هو من يمنع انتخاب رئيس للجمهورية ويعلّق الدستور في لبنان وايران تتفاوض مع اميركا للحصول على الاموال ونحن نموت
0
منوعات
2024-03-15
استشارت محامية متخصصة في أمور الطلاق لإنجاح زواجها قبل حدوثه... وهذا ما حصل بعد الزفاف!
منوعات
2024-03-15
استشارت محامية متخصصة في أمور الطلاق لإنجاح زواجها قبل حدوثه... وهذا ما حصل بعد الزفاف!
0
فنّ
2024-03-16
النيابة العامة تدّعي على إليسا... وزياد برجي يكشف التفاصيل
فنّ
2024-03-16
النيابة العامة تدّعي على إليسا... وزياد برجي يكشف التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:58
اليوم الأخير من الانتخابات...هل ستجدد ولاية بوتين؟
أخبار دولية
08:58
اليوم الأخير من الانتخابات...هل ستجدد ولاية بوتين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
لبنان يستقبل بعد قليل ملكته والوصيفة الأولى لمكلة جمال العالم... فما الذي ينتظرها في المطار؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
لبنان يستقبل بعد قليل ملكته والوصيفة الأولى لمكلة جمال العالم... فما الذي ينتظرها في المطار؟
0
أخبار لبنان
07:43
باسيل: ما من تحالف ثابت مع أحد ...واوعا حدا من برّا يطالبنا بقرش من ديوننا
أخبار لبنان
07:43
باسيل: ما من تحالف ثابت مع أحد ...واوعا حدا من برّا يطالبنا بقرش من ديوننا
0
أخبار لبنان
06:49
الراعي: لا يوجد أي مبرر لعدم التئام مجلس النواب وانتخاب رئيس للبلاد
أخبار لبنان
06:49
الراعي: لا يوجد أي مبرر لعدم التئام مجلس النواب وانتخاب رئيس للبلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
15:01
في رمضان... تُبنى الجسور ويُعزز التلاقي والإرتقاء
تقارير نشرة الاخبار
15:01
في رمضان... تُبنى الجسور ويُعزز التلاقي والإرتقاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
Access Program... الدعم الأميركي لطلاب لبنان مستمر
تقارير نشرة الاخبار
14:54
Access Program... الدعم الأميركي لطلاب لبنان مستمر
0
رياضة
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي
رياضة
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي
0
أخبار لبنان
14:41
ياسمينا زيتون في طريقها الى لبنان ... فماذا تقول للـLBCI في آخر لقاءٍ معها في جزيرة موريشيس؟
أخبار لبنان
14:41
ياسمينا زيتون في طريقها الى لبنان ... فماذا تقول للـLBCI في آخر لقاءٍ معها في جزيرة موريشيس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الإنتخابات الرئاسية الروسية تنطلق غدًا في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الإنتخابات الرئاسية الروسية تنطلق غدًا في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
17:06
ظنّت أنها بحاجة لشرب المزيد من الماء... ولكن ما حصل معها كان مأساويا وحبيبها يرفع الصوت: "فقدت حبّ حياتي"
منوعات
17:06
ظنّت أنها بحاجة لشرب المزيد من الماء... ولكن ما حصل معها كان مأساويا وحبيبها يرفع الصوت: "فقدت حبّ حياتي"
2
منوعات
05:42
والدا ملكة جمال لبنان ياسمنا زيتون يفاجئانها خلال رحلة عودتها الى بيروت: كانا على متن الطائرة وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
منوعات
05:42
والدا ملكة جمال لبنان ياسمنا زيتون يفاجئانها خلال رحلة عودتها الى بيروت: كانا على متن الطائرة وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
3
منوعات
17:20
عارضة أزياء وُلدت برحمين ومهبلين وتصدم الجمهور: "أواعد رجلين مختلفين.. ولا أبحث عن علاقة جدية" (صور)
منوعات
17:20
عارضة أزياء وُلدت برحمين ومهبلين وتصدم الجمهور: "أواعد رجلين مختلفين.. ولا أبحث عن علاقة جدية" (صور)
4
أخبار لبنان
05:08
هيئة ادارة السير: زيادة أيام عمل مصلحة تسجيل السيارات ٤ ايام بدلا من ٣
أخبار لبنان
05:08
هيئة ادارة السير: زيادة أيام عمل مصلحة تسجيل السيارات ٤ ايام بدلا من ٣
5
حال الطقس
02:35
لبنان بانتظار منخفض جوي... هل تتساقط الثلوج مجددا؟
حال الطقس
02:35
لبنان بانتظار منخفض جوي... هل تتساقط الثلوج مجددا؟
6
فنّ
16:42
في عيد ميلاده... رودولف هلال يستقبل طفله الثاني: "أعدك أن أحبك وأحميك" (صورة)
فنّ
16:42
في عيد ميلاده... رودولف هلال يستقبل طفله الثاني: "أعدك أن أحبك وأحميك" (صورة)
7
منوعات
12:55
لم تكتفِ بالمواعيد الغرامية العادية... شابة عشرينية تتحدث عن مواعدتها للرجال في 25 دولة!
منوعات
12:55
لم تكتفِ بالمواعيد الغرامية العادية... شابة عشرينية تتحدث عن مواعدتها للرجال في 25 دولة!
8
صحف اليوم
00:49
هل فعلا كان القائد في "القسام" مروان عيسى في المنطقة المستهدفة اسرائيليا؟ (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
00:49
هل فعلا كان القائد في "القسام" مروان عيسى في المنطقة المستهدفة اسرائيليا؟ (الشرق الاوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More