لبنان يستقبل بعد قليل ملكته والوصيفة الأولى لمكلة جمال العالم... فما الذي ينتظرها في المطار؟

يستقبل لبنان بعد قليل ملِكَتَهُ، وملكة جمال آسيا وأوقيانيا، والوصيفة الأولى لمكلة جمال العالم، بعدما أنهت جولتها في جزيرة موريتشس.



فما الذي ينتظرها في مطار بيروت؟ وكيف كانت طريق عودتها؟