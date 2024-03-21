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الحياة لم تمنحها الفرصة لتصبح أماً... فهذا ما فعلته

تقارير نشرة الاخبار
2024-03-21 | 14:23
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الحياة لم تمنحها الفرصة لتصبح أماً... فهذا ما فعلته
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الحياة لم تمنحها الفرصة لتصبح أماً... فهذا ما فعلته

الحياة لم تمنحها الفرصة لتصبح أماً... فهذا ما فعلته
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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