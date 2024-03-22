ماكرون يماطل حول دعم محتمل لترشح فون دير لايين لولاية جديدة

رفض إيمانويل ماكرون الجمعة التعليق منذ الآن على دعم فرنسا المحتمل لترشح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لولاية جديدة بعد الانتخابات الأوروبية في حزيران.



وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة الأوروبية في بروكسل: "سنرى. في نهاية الانتخابات، في ضوئها، سيكون لدينا خيارات نتخذها تتعلق بالمؤسسات".



وأضاف أن "الرئيس الفرنسي لا يشارك في الحملة الأوروبية"، في حين تقول اوساطه إنه ينوي المشاركة في هذه الانتخابات التي تشهد اليوم في فرنسا تقدمًا كبيرًا لليمين المتطرف على معسكره.



وأكد ماكرون معارضته للنظام الذي بموجبه تقدم الكتل السياسية الكبرى مرشحًا لقيادة حملتها الأوروبية تمهيدًا لتولي رئاسة المفوضية في حال فوزها. والرئيسة المنتهية ولايتها أورسولا فون دير لايين مرشحة حزب الشعب الأوروبي.