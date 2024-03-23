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القليعة بلدة جنوبية لم تتخل عن عاداتها: العازر قم ومعك لبنان

إدمون ساسين الكاتب: إدمون ساسين
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-23 | 14:42
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القليعة بلدة جنوبية لم تتخل عن عاداتها: العازر قم ومعك لبنان
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القليعة بلدة جنوبية لم تتخل عن عاداتها: العازر قم ومعك لبنان

القليعة بلدة جنوبية لم تتخل عن عاداتها: العازر قم ومعك لبنان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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