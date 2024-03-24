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تغييرات متوقعة في تشكيلة لبنان لمواجهته الثانية أمام استراليا ضمن تصفيات كأس العالم... والعين على تحقيق مفاجأة
الكاتب:
خالد مجاعص
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-24 | 14:47
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تغييرات متوقعة في تشكيلة لبنان لمواجهته الثانية أمام استراليا ضمن تصفيات كأس العالم... والعين على تحقيق مفاجأة
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تغييرات متوقعة في تشكيلة لبنان لمواجهته الثانية أمام استراليا ضمن تصفيات كأس العالم... والعين على تحقيق مفاجأة
*
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