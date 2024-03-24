مقدّمة النشرة المسائيّة 24-03-2024

العالَم منشغل بمذبحة موسكو، ويطرح السؤال التالي: هل عاد تنظيم داعش بزخمه ؟ وما هي التداعيات؟

واشنطن تتهم داعش ، موسكو تتهم أوكرانيا. وكل ذلك قبل أن تتبلور التحقيقات.

بدايةً، إرتفعت حصيلة الهجوم إلى 137 قتيلاً، بينهم ثلاثة أطفال، على ما أفاد المحققون الروس الذين أعلنوا العثور على أسلحة وذخائر في مكان الحادث.

على صعيد الاتهامات ، أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون أن "تنظيم الدولة الإسلامية هو المسؤول الوحيد عن هذا الهجوم. وأوكرانيا غير ضالعة على الإطلاق.

ومن تداعيات الإتهام، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوفسكي إن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يشكل تهديداً في العراق.

من موسكو إلى لبنان، إسرائيل تستهدف البقاع للمرة الثانية في أقل من أربعِ وعشرين ساعة.

ماذا حصل؟ وفق مصدر أمني تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن "طائرات إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد في الصويري وقتل السائق السوري". ويتابع المصدر أن " السيارة لشخص من بلدة الصويري يملك سوبر ماركت ويقودها شخص سوري يبدو أنها كانت تأخذ مواد غذائية لمقاتلي حزب الله في شبعا".

في ملف الأسرى، يبدو أن المفاوضات غرقت في التفاصيل وفي المعادلات الحسابية: ما هو عدد الإسرائيليين الذي يفترض إطلاقهم ، في مقابل عدد الفلسطينيين ؟ العقدة مازالت عند هذا المستوى.