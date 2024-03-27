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ميلوني وصلت إلى بيروت وتلتقي ميقاتي... هذه التفاصيل

تقارير نشرة الاخبار
2024-03-27 | 13:38
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ميلوني وصلت إلى بيروت وتلتقي ميقاتي... هذه التفاصيل
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ميلوني وصلت إلى بيروت وتلتقي ميقاتي... هذه التفاصيل

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني محادثات في السرايا في مستهل زيارة لميلوني لتفقد الكتيبة الإيطالية العاملة في عداد قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.

وتم التطرق خلال المحادثات التي أجريت في السرايا الى العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين لبنان وايطاليا، إضافة الى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على صعيد منطقة الشرق الاوسط.

وعبّر الرئيسان ميقاتي وميلوني عن ارتياحهما لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 2728 القاضي بوقف اطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، وابديا تطلعهما  الى أن يتم تطبيقه وأن يتحوّل الى وقف اطلاق نار مستدام.

كما تطرق البحث الى قرارات مجلس الامن المتعلقة بالمنطقة ولبنان، حيث كرر رئيس الحكومة التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، ولا سيما  القرار 1701، ووجوب أن تلتزم اسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا. وعبّر عن حزنه العميق وادانته لاستشهاد سبعة مسعفين في جنوب لبنان فجر اليوم جراء العدوان الاسرائيلي.

كما تم تناول ملف النازحين السوريين في لبنان والمهاجرين غير الشرعيين في منطقة البحر المتوسط.

واتفق الحانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق بين البلدين، ومع اوروبا عموما، للحد من هذه الظاهرة واستكشاف الحلول التي تساعد  على التوصل الى حل مستدام لقضية النازحين .

هذا وشكر رئيس الحكومة نظيرته الايطالية على دعم بلادها المستمر للجيش وتعزيز قدراته لتمكينه من القيام بكل المهام المنوطة له.

ورأى أن مساهمة ايطاليا الدائمة في عداد قوات "اليونيفيل"هي تأكيد على التزام ايطاليا بسلامة لبنان واستقراره وصون وحدة اراضيه.

وشدد الرئيسان على وجوب الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الامر الاساسي لتطبيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة واطلاق عجلة النهوض الاقتصادي.

وكانت رئيسة وزراء إيطاليا وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة السابعة مساء، حيث كان في استقبالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قاعة كبار الزوار، قبل أن ينتقلا إلى السرايا حيث أقيمت لرئيسة وزراء إيطاليا مراسم الإستقبال الرسمية، ثم إلى مكتب رئيس الحكومة حيث عقدت المحادثات الرسمية.
 
 
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