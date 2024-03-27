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حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع

تقارير نشرة الاخبار
2024-03-27 | 14:31
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حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع
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حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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