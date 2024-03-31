في كلمة البابا فرنسيس... لبنان حضر ومعه ساحات الصراع في غزة وأوكرانيا

على رجاء القيامة، أحيا لبنان والعالم الفصح المجيد لدى الطوائف التي تعتمد التقويم الغربي.



وقد حضر لبنان ومعه ساحات الصراع في غزة وسوريا وأوكرانيا في كلمة البابا فرنسيس الذي ترأس قداس العيد في ساحة القديس بطرس، حيث أمل أن يكون لبنان أرض لقاء وتعايش وتعددية.



واعتبر الحبر الأعظم الذي وجه رسالة بركة الى "المدينة والعالم" أن الحرب هي عبث وهزيمة، مؤكدًا أن السلام لا يبنى بالسلاح بل بمد الأيادي وفتح القلوب.









