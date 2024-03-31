الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في كلمة البابا فرنسيس... لبنان حضر ومعه ساحات الصراع في غزة وأوكرانيا
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-31 | 06:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
في كلمة البابا فرنسيس... لبنان حضر ومعه ساحات الصراع في غزة وأوكرانيا
0
min
في كلمة البابا فرنسيس... لبنان حضر ومعه ساحات الصراع في غزة وأوكرانيا
على رجاء القيامة، أحيا لبنان والعالم الفصح المجيد لدى الطوائف التي تعتمد التقويم الغربي.
وقد حضر لبنان ومعه ساحات الصراع في غزة وسوريا وأوكرانيا في كلمة البابا فرنسيس الذي ترأس قداس العيد في ساحة القديس بطرس، حيث أمل أن يكون لبنان أرض لقاء وتعايش وتعددية.
واعتبر الحبر الأعظم الذي وجه رسالة بركة الى "المدينة والعالم" أن الحرب هي عبث وهزيمة، مؤكدًا أن السلام لا يبنى بالسلاح بل بمد الأيادي وفتح القلوب.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
البابا
فرنسيس...
لبنان
ساحات
الصراع
وأوكرانيا
التالي
مقدّمة النشرة المسائيّة 31-03-2024
في يومي عيد الفصح ورمضان .. المطاعم full
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-03-20
البابا فرنسيس يدعو الى التفاوض لتجاوز "هول الحرب" في غزة وأوكرانيا
أخبار دولية
2024-03-20
البابا فرنسيس يدعو الى التفاوض لتجاوز "هول الحرب" في غزة وأوكرانيا
0
أخبار دولية
2024-01-28
البابا فرنسيس يحث على احترام المدنيين في مناطق الصراع
أخبار دولية
2024-01-28
البابا فرنسيس يحث على احترام المدنيين في مناطق الصراع
0
خبر عاجل
2024-01-08
البابا فرنسيس يندد بهجوم حماس في 7 تشرين الأوّل باعتباره عملًا فظيعًا من الإرهاب والتطرف ويجدد الدعوة إلى الإفراج فورًا عن الرهائن وإلى وقف إطلاق النار على الجبهات كلها بما في ذلك لبنان
خبر عاجل
2024-01-08
البابا فرنسيس يندد بهجوم حماس في 7 تشرين الأوّل باعتباره عملًا فظيعًا من الإرهاب والتطرف ويجدد الدعوة إلى الإفراج فورًا عن الرهائن وإلى وقف إطلاق النار على الجبهات كلها بما في ذلك لبنان
0
أخبار دولية
07:57
البابا فرنسيس يدعو إلى "عدم الرضوخ لمنطق السلاح"
أخبار دولية
07:57
البابا فرنسيس يدعو إلى "عدم الرضوخ لمنطق السلاح"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 31-03-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 31-03-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يومي عيد الفصح ورمضان .. المطاعم full
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يومي عيد الفصح ورمضان .. المطاعم full
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
هكذا يحتفلون بعيد القيامة حول العالم!
تقارير نشرة الاخبار
14:41
هكذا يحتفلون بعيد القيامة حول العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-11-06
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي "غروك"
علوم وتكنولوجيا
2023-11-06
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي "غروك"
0
أخبار دولية
06:38
البابا فرنسيس يدعو من جديد إلى وقف إطلاق نار في غزة وإطلاق الرهائن
أخبار دولية
06:38
البابا فرنسيس يدعو من جديد إلى وقف إطلاق نار في غزة وإطلاق الرهائن
0
أخبار لبنان
2024-03-07
بيان من "المالية" بشأن رواتب العاملين في القطاع العام...
أخبار لبنان
2024-03-07
بيان من "المالية" بشأن رواتب العاملين في القطاع العام...
0
صحة وتغذية
2024-03-29
الإصابات بالسرطان قبل الخمسين كالأميرة كايت ظاهرة آخذة في الاتساع
صحة وتغذية
2024-03-29
الإصابات بالسرطان قبل الخمسين كالأميرة كايت ظاهرة آخذة في الاتساع
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:50
بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك: ليعود كل واحد إلى مركزه
أخبار لبنان
09:50
بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك: ليعود كل واحد إلى مركزه
0
أخبار لبنان
09:37
رعد: حرب نفسية تمارس على شعبنا وعلى شعوب المنطقة
أخبار لبنان
09:37
رعد: حرب نفسية تمارس على شعبنا وعلى شعوب المنطقة
0
أخبار لبنان
06:55
أهالي القرى الحدودية المسيحية يشاركون بكثافة في قداديس عيد الفصح
أخبار لبنان
06:55
أهالي القرى الحدودية المسيحية يشاركون بكثافة في قداديس عيد الفصح
0
تقارير نشرة الاخبار
06:42
في كلمة البابا فرنسيس... لبنان حضر ومعه ساحات الصراع في غزة وأوكرانيا
تقارير نشرة الاخبار
06:42
في كلمة البابا فرنسيس... لبنان حضر ومعه ساحات الصراع في غزة وأوكرانيا
0
أخبار لبنان
04:49
الراعي في قداس القيامة: ثقافتنا أن نكون صنّاع سلام ولئلّا يُستدرج وطننا إلى حرب تطال أماكن أخرى
أخبار لبنان
04:49
الراعي في قداس القيامة: ثقافتنا أن نكون صنّاع سلام ولئلّا يُستدرج وطننا إلى حرب تطال أماكن أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يومي عيد الفصح ورمضان .. المطاعم full
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يومي عيد الفصح ورمضان .. المطاعم full
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
هكذا يحتفلون بعيد القيامة حول العالم!
تقارير نشرة الاخبار
14:41
هكذا يحتفلون بعيد القيامة حول العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:02
حادث سير على اوتوستراد جبيل
أخبار لبنان
16:02
حادث سير على اوتوستراد جبيل
2
آخر الأخبار
17:59
الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: أسقطنا هدفا جويا مشبوها كان يتجه نحو الأراضي الإسرائيلية من المجال الجوي السوري
آخر الأخبار
17:59
الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: أسقطنا هدفا جويا مشبوها كان يتجه نحو الأراضي الإسرائيلية من المجال الجوي السوري
3
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟
4
صحف اليوم
23:46
نتنياهو يريد ثمنًا كبيرًا جدًا لوقف الحرب (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
23:46
نتنياهو يريد ثمنًا كبيرًا جدًا لوقف الحرب (الأنباء الكويتية)
5
آخر الأخبار
09:51
مسيرة اسرائيلية تشنّ غارة على سيارة في بلدة كونين والمعلومات الاولية تشير الى سقوط اصابة
آخر الأخبار
09:51
مسيرة اسرائيلية تشنّ غارة على سيارة في بلدة كونين والمعلومات الاولية تشير الى سقوط اصابة
6
اسرار
00:55
أسرار الصحف 31/03/2024
اسرار
00:55
أسرار الصحف 31/03/2024
7
حال الطقس
01:29
طقس عيد الفصح... هكذا يبدو
حال الطقس
01:29
طقس عيد الفصح... هكذا يبدو
8
صحة وتغذية
14:27
هل تعلمون أن ترك الستائر مفتوحة أثناء النوم ليلًا قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة؟ هذا ما كشفه الخبراء
صحة وتغذية
14:27
هل تعلمون أن ترك الستائر مفتوحة أثناء النوم ليلًا قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة؟ هذا ما كشفه الخبراء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More