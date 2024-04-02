فؤاد السعد.. ثلاثة عقود من العمل السياسي مع اللقاء الديمقراطي

ودع لبنان اليوم الوزير والنائب السابق فؤاد راجي السعد في مأتم مهيب في كاتدرائية مارجرجس المارونية وسط بيروت، بعدما توفي صباح الأربعاء عن عمر ناهز الـ83 عامًا.

ونقل جثمانه الى مسقط رأسه عين تراز - قضاء عاليه، حيث اقيمت صلاة وضع البخور في كنيسة مار يوحنا الحبيب و وري الثرى في مدافن العائلة.

وقد بدأ مسيرته التشريعية بعدما عين نائباً عن الشوف سنة 1991. وانتخب بعدها نائباً عن دائرة عاليه سنة 1992، وعن دائرة عاليه ـ بعبدا في دورات سنة 2000 و2005 و 2009. وقد عرف بصديق المختارة الدائم .

وعيّن الراحل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، في تشرين الأول 2000، في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وفي سنة 2001 أدّى دورًا أساسيًا في "مصالحة الجبل” وذُكرت أبرز إنجازاته في كتاب مذكرات البطريرك مار نصر الله بطرس صفير "السادس والسبعون".

وكان السعد من أوائل النواب، الذين شاركوا في لقاءات البريستول، لجمع المعارضة في وجه الوصاية السورية.

وأدرج اسم فؤاد السعد على لائحة الشرف النيابية، التي رفضت الخضوع للقرار السوريّ بالتمديد للرئيس الأسبق إميل لحود في العام 2004.



تقبل التعازي يومي الاربعاء والخميس 3 و4 نيسان في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية، وسط بيروت ابتداء من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساء. ويوم السبت 6 نيسان في دارة آل السعد، عين تراز (عاليه) اعتباراً من الحادية عشرة قبل الظهر.