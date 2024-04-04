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شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو
الكاتب:
بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-04 | 13:43
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شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو
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شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو
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