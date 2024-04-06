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الراعي يؤكد المسؤولية تجاه أصحاب الهمم

تقارير نشرة الاخبار
2024-04-06 | 06:55
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الراعي يؤكد المسؤولية تجاه أصحاب الهمم
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الراعي يؤكد المسؤولية تجاه أصحاب الهمم

في إطار العمل على ان تكون فئة ذوي الاعاقة اكثر فعالية وحضورًا في الحياة العامة، شارك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ووزير الاعلام وزير الإعلام زياد المكاري في لقاء اعلامي مع الدائرة المارونية ومكتب راعوية الاشخاص ذوي الاعاقة.

وقد اكد البطريرك الراعي المسؤولية تجاه اصحاب الهمم.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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