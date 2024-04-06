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الذكاء الاصطناعي غيّر قواعد الحروب ونظام اللافندر خير دليل!
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-06 | 13:25
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الذكاء الاصطناعي غيّر قواعد الحروب ونظام اللافندر خير دليل!
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الذكاء الاصطناعي غيّر قواعد الحروب ونظام اللافندر خير دليل!
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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