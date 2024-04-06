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الرياضة في يومها العالميّ... لغة للسلام و التنمية

تقارير نشرة الاخبار
2024-04-06 | 13:37
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الرياضة في يومها العالميّ... لغة للسلام و التنمية
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الرياضة في يومها العالميّ... لغة للسلام و التنمية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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