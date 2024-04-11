الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"إبليس طلع بحب الله"… في مسرح البوليفار
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-11 | 13:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
"إبليس طلع بحب الله"… في مسرح البوليفار
0
min
"إبليس طلع بحب الله"… في مسرح البوليفار
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
إبليس طلع بحب الله
مسرح
البوليفار
التالي
مقدّمة النشرة المسائيّة 11-04-2024
أهداف غزيرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وسهرة نارية متوقعة الليلة أيضا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:54
مكرزل للـLBCI: نحن اليوم هنا لتأكيد خياراتنا مع الدولة وأن باسكال سليمان شهيد وللتأكيد على حرية وسيادة لبنان وأن هذه القضية لن تموت
آخر الأخبار
03:54
مكرزل للـLBCI: نحن اليوم هنا لتأكيد خياراتنا مع الدولة وأن باسكال سليمان شهيد وللتأكيد على حرية وسيادة لبنان وأن هذه القضية لن تموت
0
آخر الأخبار
03:49
أمين عام حزب القوات اللبنانية إميل مكرزل للـLBCI: باسكال سليمان شهيد وغياب الدولة يؤثر على حياة اللبنانيين وعائلاتهم ووقفتنا اليوم ليست "قواتية" محض بل وقفة لجميع اللبنانيين
آخر الأخبار
03:49
أمين عام حزب القوات اللبنانية إميل مكرزل للـLBCI: باسكال سليمان شهيد وغياب الدولة يؤثر على حياة اللبنانيين وعائلاتهم ووقفتنا اليوم ليست "قواتية" محض بل وقفة لجميع اللبنانيين
0
فنّ
03:47
على أنغام "الورد العربي"... شام ابنة أصالة تكشف عن وشم مميز جدا على ظهرها! (فيديو)
فنّ
03:47
على أنغام "الورد العربي"... شام ابنة أصالة تكشف عن وشم مميز جدا على ظهرها! (فيديو)
0
أخبار لبنان
03:28
ياسين للـLBCI: أي جريمة في هذا الوقت تصبح سببًا لتعزيز التوتر والإنقسامات في البلد
أخبار لبنان
03:28
ياسين للـLBCI: أي جريمة في هذا الوقت تصبح سببًا لتعزيز التوتر والإنقسامات في البلد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
برشلونة وأتلتيكو مدريد يقتربان من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... و٤ مواجهات قوية منتظرة الليلة في اليوروبا ليغ
تقارير نشرة الاخبار
13:45
برشلونة وأتلتيكو مدريد يقتربان من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... و٤ مواجهات قوية منتظرة الليلة في اليوروبا ليغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بالإثباتات: الغرب من أكبر الملوثين للبيئة والكوكب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بالإثباتات: الغرب من أكبر الملوثين للبيئة والكوكب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سياحة اللبنانيين في الخارج... ما هي الوجهة المفضلة هذا العيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سياحة اللبنانيين في الخارج... ما هي الوجهة المفضلة هذا العيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تغيير ضباط النافعة فساد أو...؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تغيير ضباط النافعة فساد أو...؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-04-09
مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: موضوع إحالة قضيّة باسكال سليمان إلى المجلس العدلي يقرّره مجلس الوزراء وفقاً للأصول والقوى الأمنيّة تقوم بواجباتها رغم الصعوبات
آخر الأخبار
2024-04-09
مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: موضوع إحالة قضيّة باسكال سليمان إلى المجلس العدلي يقرّره مجلس الوزراء وفقاً للأصول والقوى الأمنيّة تقوم بواجباتها رغم الصعوبات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
البلديات والمخاتير الى تمديد جديد واليكم السيناريو
تقارير نشرة الاخبار
13:15
البلديات والمخاتير الى تمديد جديد واليكم السيناريو
0
أخبار دولية
14:14
كوريا الشمالية تشكر روسيا لانهائها رقابة الأمم المتحدة على العقوبات المفروضة عليها
أخبار دولية
14:14
كوريا الشمالية تشكر روسيا لانهائها رقابة الأمم المتحدة على العقوبات المفروضة عليها
0
أخبار لبنان
12:09
تضامنا مع عائلة باسكال سليمان... نواب قوى المعارضة يدعون الى تحويل يوم الجمعة الى يوم حداد وطني
أخبار لبنان
12:09
تضامنا مع عائلة باسكال سليمان... نواب قوى المعارضة يدعون الى تحويل يوم الجمعة الى يوم حداد وطني
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
برشلونة وأتلتيكو مدريد يقتربان من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... و٤ مواجهات قوية منتظرة الليلة في اليوروبا ليغ
تقارير نشرة الاخبار
13:45
برشلونة وأتلتيكو مدريد يقتربان من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... و٤ مواجهات قوية منتظرة الليلة في اليوروبا ليغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بالإثباتات: الغرب من أكبر الملوثين للبيئة والكوكب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بالإثباتات: الغرب من أكبر الملوثين للبيئة والكوكب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
"إبليس طلع بحب الله"… في مسرح البوليفار
تقارير نشرة الاخبار
13:38
"إبليس طلع بحب الله"… في مسرح البوليفار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سياحة اللبنانيين في الخارج... ما هي الوجهة المفضلة هذا العيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سياحة اللبنانيين في الخارج... ما هي الوجهة المفضلة هذا العيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تغيير ضباط النافعة فساد أو...؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تغيير ضباط النافعة فساد أو...؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
أدوية السرطان والأمراض المستعصية متوفرة للجميع... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
أدوية السرطان والأمراض المستعصية متوفرة للجميع... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
البلديات والمخاتير الى تمديد جديد واليكم السيناريو
تقارير نشرة الاخبار
13:15
البلديات والمخاتير الى تمديد جديد واليكم السيناريو
0
أخبار دولية
13:12
حماس مُتّهَمة بإدارة ظهرها لمقترح "معقول جدًا" للتهدئة
أخبار دولية
13:12
حماس مُتّهَمة بإدارة ظهرها لمقترح "معقول جدًا" للتهدئة
0
أخبار دولية
13:09
لماذا حذّرت روسيا رعاياها من السفر إلى لبنان؟
أخبار دولية
13:09
لماذا حذّرت روسيا رعاياها من السفر إلى لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:34
الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تدعو الى اقفال المدارس يوم الجمعة
أخبار لبنان
07:34
الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تدعو الى اقفال المدارس يوم الجمعة
2
امن وقضاء
08:38
بعد موجة من الانذارات والتهديدات في برج حمود البلدية تصدر بيانًا
امن وقضاء
08:38
بعد موجة من الانذارات والتهديدات في برج حمود البلدية تصدر بيانًا
3
أخبار لبنان
12:09
تضامنا مع عائلة باسكال سليمان... نواب قوى المعارضة يدعون الى تحويل يوم الجمعة الى يوم حداد وطني
أخبار لبنان
12:09
تضامنا مع عائلة باسكال سليمان... نواب قوى المعارضة يدعون الى تحويل يوم الجمعة الى يوم حداد وطني
4
آخر الأخبار
14:51
لا إعادة انتشار للجيش اللبناني على مداخل الضاحية والوضع لا يزال كما هو عليه في المنطقة منذ أكثر من عام
آخر الأخبار
14:51
لا إعادة انتشار للجيش اللبناني على مداخل الضاحية والوضع لا يزال كما هو عليه في المنطقة منذ أكثر من عام
5
امن وقضاء
14:31
اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..
امن وقضاء
14:31
اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..
6
أمن وقضاء
13:11
خطف سوريين في البقاع الشمالي
أمن وقضاء
13:11
خطف سوريين في البقاع الشمالي
7
أخبار لبنان
04:04
التقدمي الإشتراكي يدين حادثة إحراق سيارة الإسعاف التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في بيصور
أخبار لبنان
04:04
التقدمي الإشتراكي يدين حادثة إحراق سيارة الإسعاف التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في بيصور
8
امن وقضاء
09:04
قوى الامن: دخلوا أحد الملاهي الليليّة وسرقوا خزنة تحتوي مبلغًا ماليًّا كبيرًا...
امن وقضاء
09:04
قوى الامن: دخلوا أحد الملاهي الليليّة وسرقوا خزنة تحتوي مبلغًا ماليًّا كبيرًا...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More