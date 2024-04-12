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كيف هي استعدادات إسرائيل لضربة ايرانية محتملة؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-12 | 13:30
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كيف هي استعدادات إسرائيل لضربة ايرانية محتملة؟
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كيف هي استعدادات إسرائيل لضربة ايرانية محتملة؟
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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