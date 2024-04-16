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قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟

ليا فيّاض الكاتب: ليا فيّاض
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-16 | 13:46
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قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟
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قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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