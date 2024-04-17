اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب... ماذا على طاولة الجلسة التشريعية المقبلة؟

في عين التينة، بحثت هيئة مكتب مجلس النواب جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة الأسبوع المقبل.



ومن أبرز بنود الجلسة، تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية مرة جديدة، واقتراح قانون موحد من لجنتي الدفاع والمال والموازنة، متعلق بالمثبتين في الدفاع المدني وآلية احتسابهم ضمن فئة الموظفين في الدولة.