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الإستهداف الإسرائيلي لأصفهان... صواريخ أم مسيرات؟

تقارير نشرة الاخبار
2024-04-19 | 13:41
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الإستهداف الإسرائيلي لأصفهان... صواريخ أم مسيرات؟
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الإستهداف الإسرائيلي لأصفهان... صواريخ أم مسيرات؟

 الإستهداف الإسرائيلي لأصفهان... صواريخ أم مسيرات؟
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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