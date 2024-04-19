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وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-19 | 13:48
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وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل
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وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيفات طويلة الأجل لإسرائيل
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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