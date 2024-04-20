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بعد العاصفة في دبي... مبادرات رسمية وخاصة تعيد الحياة للإمارة
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-20 | 13:40
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بعد العاصفة في دبي... مبادرات رسمية وخاصة تعيد الحياة للإمارة
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بعد العاصفة في دبي... مبادرات رسمية وخاصة تعيد الحياة للإمارة
بعد العاصفة في دبي... مبادرات رسمية وخاصة تعيد الحياة للإمارة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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