إتصال ماكرون - بري .. ماذا رشح عنه؟

أكّدت معلومات الـ LBCI ، أنّ الرئيس نبيه بري تلقّى إتصالا ً من الرئيس الفرنسي بعد إجتماعه الجمعة في باريس مع الرئيس ميقاتي وأنّ محور الحديث كان حول نقطتين أساسيتين: الإنتخاباتُ الرئاسية وملف عودة النازحين.بحسبِ المعلومات فإنّ ماكرون وجّه دعوة ً لبرّي لزيارة باريس فقبِلها مُحتفظا ً بتلبيتها بعد إنتخاب رئيس ٍ للجمهورية، وهو أبلغَ الرئيسَ الفرنسي أنّ هذا الملف محورُ متابعة ٍ حثيثة منه وخصوصا ً من خلال الدور الذي تلعبه اللجنة الخماسية .وتُضيف معلومات الـ LBCI أنها ليست الدعوة الفرنسية الأولى من ماكرون للرئيس بري الذي تلقّى قبل ذلك دعوات ٍ مماثلة من دول عربية صديقة لزيارتها والتباحثِ في بعض الملفات ومنها الملف الرئاسي إلا أنّه آثَرَ تأجيلَ تلبيتها الى ما بعدَ إنتخابِ رئيس.