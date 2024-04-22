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بري يلتقي مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع وقائد الجيش ورئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-22 | 06:36
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بري يلتقي مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع وقائد الجيش ورئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهاليي على رأس وفد شاركت فيه سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، وجرى في خلال اللقاء إستعراض للعلاقات اللبنانية الأوروبية والأوضاع في المنطقة في ظل الحرب القائمة في فلسطين وجنوب لبنان، وجرى التطرق في شكل خاص إلى أزمة النازحين السوريين وما يعاني منه لبنان في هذا الإطار وكيفية التعاون مع الإتحاد الأوروبي من أجل الحد من التداعيات التي يعاني منها لبنان والإتحاد الأوروبي.
وفي عين التينة، لقاء بين الرئيس بري وقائد الجيش العماد جوزف عون العائد من زيارة لفرنسا وكان نقاش في الأوضاع الأمنية وفي احتياجات الجيش
الرئس بري إلتقى أيضا نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني رولي ووكر في زيارة تهدف إلى البحث في التدهور الحاصل في المنطقة والدور البريطاني في عملية التهدئة إضافة إلى البحث في الدعم البريطاني للجيش اللبناني.
*
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