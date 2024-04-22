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دعم القطاع التربوي في لبنان حضر في السفارة اللبنانية بواشنطن
الكاتب:
ريتا قربان خوري
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-22 | 13:49
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دعم القطاع التربوي في لبنان حضر في السفارة اللبنانية بواشنطن
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دعم القطاع التربوي في لبنان حضر في السفارة اللبنانية بواشنطن
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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